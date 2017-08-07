اتسعت الحفرة الضخمة، التي ابتلعت منزلين وجزءا من طريق في ولاية فلوريدا الأميركية، وذلك بعد أن انهارت الحواف المتاخمة للحفرة بشكل مفاجئ.

وذكرت السلطات المحلية أن الحفرة الضخمة اتسعت بمساحة 71.628 مترا في العرض، واتسعت في العمق إلى 15.24 مترا، وفق ما نقلت لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وبدأت الحفرة الأرضية في حجم حوض سباحة صغير، واتسعت لتبتلع قاربا ودمرت منزلين ودفعت المسؤولين إلى إجلاء السكان من نحو 10 منازل في 14 يوليو الماضي.

وأظهر تسجيل مصور مأساوي منزلا في منطقة لاند أو لايكس شمال تامبا بمقاطعة باسكو، وهو ينهار وتبتلعه الفجوة الأرضية.

وقال مسؤول السلامة العامة في المقاطعة، كيفين غوثري، إن الفجوة سرعان ما اجتاحت منزلا وقاربا وأتت على نحو 80 في المئة من منزل آخر، واتسعت الفجوة الأرضية بعرض 76 مترا وعمق 15 مترا، وهددت بتدمير منزل ثالث.

من جهته، ذكر رئيس هيئة الإطفاء في المقاطعة، شون ويتيد، أنه لم يكن هناك أحد في المنزل، عندما استجابت طواقم الإطفاء لاتصال بشأن انخفاض أرضي تحت قارب في فناء خلفي لمنزل في بحيرة بادغيت استاتس في لاند أو لايكس.

وفي غضون دقائق "انفتحت الفجوة" وسقط القارب بها، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ كلبين خارج المنزل وانتشال بعض الأغراض قبل أن يبدأ المنزل الأول في الانهيار سريعا بالفجوة المتسعة.