قد يشعر أحد الشريكين ببرودة الجوّ أثناء النوم، والثاني بالحرّ. ومع تفضيل أحدهما تشغيل المكيّف طوال الليل، سينزعج الطرف الذي لا تلائمه البرودة جرّاء ذلك.



بيد أنّ شركةً كنديّةً وجدت الحلّ للحالة المذكورة، إذ هي ابتكرت لحافًا سمّته "سمارت دوفي بريز" قابلًا للتسخين، إلى درجتين مختلفتين من الحرارة.



يوفّر اللحاف "الذكي" مستويين مختلفين من السخونة أو البرودة، لكلّ جانب من السرير.



ويمكن تعيين الحرارة المرغوبة عبر تطبيق، بما في ذلك الضوابط والوقت المحدد لتفعيلها، مع استخدام أنابيب نفخ لإعداد اللحاف للمساء. اللحاف الجديد المبتكر سيضع حدًّا لمناقشات الزوجين حول مدى كون غرفة النوم حارّة أو باردة، متيحًا لهما الاستمتاع بنوم هانئ، وفي جوّ مثالي، بفضل منفاخ الهواء المتوفّر تحت السرير.



يتوافر اللحاف الذكي للشحن إلى جميع أنحاء العالم، بتكلفة 159 جنيهًا استرلينيًّا ما يعادل 199 دولارًا أمريكيًّا. علمًا بأنّه موفّر للطاقة اللازمة لتسخين أو تبريد الغرفة بأكملها.