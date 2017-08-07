غرقت سيارة كانت على متن عبارة بأحد الموانئ بجزيرة القرم، بعد أن قام قائد السيارة بقيادتها قبل وصول العبارة إلى رصيف الميناء بعدة أمتار ليسقط في المياه بشكل مفاجئ وغير متوقع، بينـمـــا حاول العاملون بالعبارة من منعه ولكن بعد فوات الأوان لتسرع قائد السيارة للوصول إلى الرصيف.



ويظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، سيارة تسقط فى المياه بعد تسرع سائقها للوصول إلى رصيف الميناء هو على متن العبارة، لتقع السيارة في مياه البحر قبل وصول العبارة بلحظات إلى الميناء، بينـمـــا تمكن الغواصين من إنقاذ قائد السيارة المتسرع وانتشال سيارته من قاع البحر.