حصد فيديو "السموات الطيبة" على ملايين المشاهدات في عدة نسخ، حيث كشف عن قيام طفل أمريكي، عمره عامين، بمصافحة كل ركاب الطائرة بطريقة قبضة اليد المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار حملته ليصبح سفيرًا للنوايا الحسنة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن أم الطفل، جاي جاكوبويتز، التقطت الفيديو على متن طائرة خطوط ساوث ويست الجوية، التي كانت تستعد للإقلاع من مطار كانساس الدولي متجهة إلى شيكاغو.

ويظهر الطفل جاكوبويتز وهو يقترب من كل مقعد ويرفع قبضة يده محيياً، وما أن شعر الركاب بتنقله حتى بادر بعضهم بتجهيز قبضته للتحية.

وقد بثت السيدة جاكوبويتز الفيديو على موقع "انستجرام" وقالت: "ابني يبدأ حملة ليصبح سفيراً للنوايا الحسنة لطيران ساوث ويست، إنه يرغب في أن يجعل رحلات الطيران أكثر طيبة ووداعة حتى ولو بتحية من قبضة اليد".

وسفراء النوايا الحسنة للشركة، يتم اختيارهم من بين الطلاب ليقوموا بأدوار في العلاقات العامة والضيافة للشركة، مع تقديم دعم مالي للطلاب ليساعدهم على استكمال دراستهم.