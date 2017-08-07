أعلنت شرطة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، العثور على المراهقة السعودية المختفية "لانا هاني أبو الجدايل"، المفقودة منذ الأربعاء الماضي وقالت الشرطة في تغريدة مقتضبة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "تم العثور على الطفلة المختفية "لانا".. شكرًا للجميع على الخروج من هناك.".



وكانت "لانا" خرجت للتجول في مول تجاري، مساء الأربعاء (2 أغسطس 2017)، غير أنها ذهبت بلا عودة، ولم تكن أسرتها تتخيل للحظة أن عطلتهم بمدينة أورلاندو بمقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية ستتحول إلى كابوس لهم ولابنتهم ذات الستة عشر ربيعًا، التي اختفت دون سابق إنذار.



حيث خرجت "لانا" الأربعاء الماضي في جولة فردية بمول صغير بالمدينة يعرف باسم "اورلاندو بريميوم آوتلت" غير أنها اختفت منذ ذلك الحين فجأة وبلا أي سبب أو مبرر، فيما كان لا يزال غيابها لغزًا كبيرًا.



وبعد ظهر الجمعة ( 4 اغسطس ) أعلن متحدث باسم شرطة مقاطعة أورانج اختفاء "لانا" رسميًّا، فيما بدأت أخبار الحادثة الغريبة في التداول عبر مواقع إخبارية أميركية عدة؛ منها موقع قناة WKMG-Tv



حيث كشف المتحدث باسم شرطة مقاطعة “أورانج” التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية ، عن اختفاء فتاة سعودية تبلغ من العمر 16 عاماً، مشيرا إلى أن الفتاة كانت تمضي عطلة مع عائلتها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، قبل أن تختفي عن الأنظار منذ الأربعاء الماضي ولم يظهر لها أي أثر.

ووفقًا لما نقلته “العربية نت” نقلا عن مصادر أجنبية، فإن لغة الفتاة الإنجليزية محدودة، وكانت تتجول وحيدة الأربعاء الماضي في أحد المولات بالمدينة، إلا أنها اختفت ولم تظهر لعائلتها، وهذه صور للمول الذي كانت تتجول فيه الفتاة قبل اختفائها.