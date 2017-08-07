يحدث التبول اللاإرادي عند الأطفال نتيجة لأسباب مختلفة بعضها يعود لعوامل نفسية وأخرى عضوية، ومعرفة السبب هو أول خطوة في طريق العلاج.

يقول إخصائي أمراض الأطفال وحديثي الولادة دكتور مؤمن سعد لـ"عاجل"، إن التبول اللاإرادي عند الأطفال قد يكون مؤشرًا لمعاناة الطفل من مشكلة نفسية، كالغيرة من قدوم أخ أصغر، أو الخوف الشديد من العقاب في المدرسة أو على يد أحد الأبوين، أو نتيجة وجوده في بيئة غير سوية يكثر فيها المشاحنات والشجار، أو الانتقال لمنزل جديد لا يشعر فيه بالارتياح، وربما يكون وسيلة لجذب الاهتمام إليه نتيجة لشعوره بالإهمال.

وربما يكون لسبب عضوي كالإصابة بنزلة برد أو أزمة صحية مثل التهاب الجهاز البولي أو السكري أو الإمساك المزمن.

ويضيف دكتور سعد أن العلاج يبدأ بمعرفة سبب إصابة الطفل بهذا الاضطراب وعدم التعامل معه بقسوة وتعنيفه لقيامه بذلك، ومحاولة احتوائه ومعرفة السبب الذي يجعله يشعر بالخوف أو عدم الراحة وإشعاره بالحب والاهتمام.

وفي حالة تدهور حالته يمكن عرضه على طبيب أو إخصائي نفسي لمساعدته على تجاوز الأزمة النفسية التي يمر بها بعد التأكد من غياب سبب عضوي للحالة.

كما ينصح الطبيب بتقليل إعطاء الطفل السوائل في المساء خاصة المشروبات الغازية ومحاولة إيقاظه خلال الليل للذهاب للمرحاض وتشجيعه ومكافئته عند القيام بذلك.

والدكتور مؤمن سعد هو إخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة من كلية طب قصر العيني وماجستير الأطفال وحديثي الولادة من جامعة الأزهر، عمل لمدة عامين بمستشفيات القوات المسلحة المصرية.