تمكن فريق من الباحثين في كلية الصحة العامة بجامعة "نيو أورلينز" الأمريكية من تطوير جهاز منزلي قادر على إجراء اختبار اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" بدقة.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في طبعة أغسطس من مجلة متلازمة نقص المناعة المكتسبة؛ أن 86% من الفئات المعرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ستستفيد من استخدام هذا الاختبار المنزلي، في الوقت الذي ستدفع فيه دقة الاختبار 99% من المرضى إلى زيارة الطبيب طلبًا للعلاج.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، هناك أكثر من 1.2 مليون مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" في الولايات المتحدة، وتم تشخيص ما يقرب من 50 ألف إصابة جديدة كل عام.

وقال الدكتور "ويليام روبنسون" أستاذ أبحاث العلوم السلوكية والمجتمعية في جامعة لوس أنجلوس، في بيان صحفي: "في عام 2014، أرجعت نسبة 24% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى النشاط الجنسي بين الجنسين. ومع ذلك، فإن العديد من المعرضين للخطر لا يختبرون روتينيًّا أو لم يختبروا قط".

وقد قام الباحثون بمسح على 470 شخصًا في عمر 18 سنة وما فوق، كجزء من مراقبة السلوك الفيروسي لمرضى الجنس الآخر من قبل "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" في دراسة المخاطر المتزايدة لفيروس الإيدز في عام 2013.

وكشفت الدراسة عن أن 85.56% من المستطلعة آراؤهم، أكدوا استعدادهم لإجراء اختبار منزلي إذا تم إرسالها بالبريد إليهم، فيما قال 54.19% إنهم سيفكرون في الأمر.