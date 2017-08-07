«حبيبتي نجوى شكرا.. كلك ذوق»
المطربة المغربية سميرة سعيد في رسالة الى الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي استقبلتها أحسن استقبال خلال تواجدها في مهرجانات بعلبك الدولية، حيث أرسلت إليها باقة زهور كتعبير عن الحب والترحيب.
وقالت سميرة سعيد: ليس هذا بغريب على حبيبتي نجوى وعلى أهل بيروت مرة جديدة تثبت لنا نجوى أنها كبيرة بأخلاقها كما في فنها.
«نحن نعمل وفق نفس القواعد الحاكمة للسلم الموسيقي»
الموسيقار «بيرت باكاراش»، ٨٩ سنة، متحدثا عن مشكلة سرقة الأغنيات، بين المغنيين الغربيين، ومقترحا أن تقوم المحاكم بضم موسيقيين إلى لجان الاختصاص والخبراء والاستشاريين، لكونهم وحدهم القادرين على فهم مساحات التقارب والتطابق بين الأغنيات التي يهرع أصحابها إلى رفع دعاوى قضائية لاتهام الغير بسرقتها.
«نواياهم ليست حسنة بل يسعون لابتزاز الغير»
مسؤولون في مؤسسة «اتش بي أو» أعلنوا قيام بعض «القراصنة» - الهاكرز - باختراق النظام الإلكتروني للشركة، وتمكنوا من سرقة ما يصل إلى واحد ونصف تيرا بايت من المعلومات المتعلقة بآخر حلقات المسلسل الشهير «جيم أوف ثرونز»، ومن المتوقع أن يطرحوها للبيع أو المشاركة، بمقابل مالي، على مواقع مشبوهة مستفيدين من شهرة المسلسل.
«لقد وضعنا الماضي وراء ظهرنا وعدنا أصدقاء ثانية»
المغني ولاعب كرة القدم الإنجليزي لويس توملينسن يؤكد أنه تصالح مع صديقه السابق في فرقة «وان دايركشن» زين مالك، وكشف عن أن والدته جوانا ديكين هي التي طلبت منه، قبل موتها في ديسمبر الماضي، العودة للاتصال بصديقه زين بقولها له إن الحياة أقصر من أن نقضيها في الخلافات.
«أريد أن أتعلم من أخطائي، لأصبح إنسانا أفضل»
المغني الأميركي «جاستن بيبر» يصدر خطاب اعتذار لجمهوره، بعد أن قرر إلغاء حفلاته الغنائية، لأسباب عرضها في خطاب اعتذاره. إلا أن ذلك لم يمنع سريان بعض الشائعات التي تقول إن جاستن بيبر يريد الحصول على فسحة من الوقت، رغبة في تبني حياة متدينة، والابتعاد عن صخب الحياة المادية التي يحياها حاليا.
«اشتريت لامبرجيني زي محمد رمضان؟!»
الممثل بيومي فؤاد مقدم برنامج «بيومي افندي» على قناة دي إم سي يسأل الممثل الشاب حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، مضيفا: «هل استطاع ان يصل الى نجومية الفنان محمد رمضان ويشتري مثله لامبرجيني؟ فأجابه: أنا سيارتي لادا والحمد لله.. وربنا يزيدك يا رمضان، فأنت تستحق!