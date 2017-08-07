تتيح شركة فرنسية متخصصة في خدمات تغيير السكن لعملائها التنفيس عن الاحتقان والضغط النفسي في الحياة اليومية في مواقع مخصصة لهذه الغاية، وذلك بتحطيم أطباق وتكسير براد أو فرن مايكروويف بعصا للبيسبول للشعور بالراحة.

وتقول ايلورا تولسون «المرة الوحيدة التي حطمت فيها غرضا، كان ذلك عبارة عن صحن كسرته من دون قصد».

وتتجه هذه الشابة بخطوات مترددة معتمرة خوذة وواضعة قفازين في اتجاه «منطقة الرمي» الواقعة في حجرة داخل شركة لخدمات تغيير السكن في منطقة نويال شاتيون سور سيش قرب مدينة رين في بريتانيه (غرب).

وتوضح هذه الشابة البالغة من العمر 20 عاما «أتيت إلى هنا لرؤية ما اذا كنت قادرة على تخطي خجلي ومخاوفي والتجرؤ أمام الناس على القيام بمثل هذه الأمور».

وبتشجيع من المشاركين الستة الآخرين، تقوم ايلورا بتحطيم زجاجات بمساعدة عصا للغولف.

وتؤكد چنيفر لو غوين وهي منشطة هذا المحترف، وقد استوردت فكرته من اليابان، أن هذا المكان «يوفر التسلية والعلاج في آن معا، فالناس يمكنهم المجيء فقط للتسلية أو لكسر المحظور. هذا المحترف يشكل متنفسا، نسعى للتنفيس عن كل توتراتنا التي تتراكم تدريجيا. بعد تحطيم الأغراض، يشعر الناس بأنهم أفرغوا مكنوناتهم وروحوا حقا عن أنفسهم».

وقد حققت هذه الفكرة نجاحا في الولايات المتحدة (عبر ما يسمى «ريدج روم» أو «أنغر روم»)، كما أن مواقع أخرى لهذه الغاية موجودة في فرنسا في مدينتي باريس وليون (وسط شرق) إضافة إلى رين.

ومع التقدم في الحصة التي تستمر ما بين 90 و120 دقيقة، تنشأ روح عمل جماعي وتصبح الضربات أقوى والصراخ أوضح، كما أن الحطام من الأنواع كلها ينتشر في الحجرة التي تبث فيها بلا توقف موسيقى روك صاخبة.

وتقول لو غوين المتخصصة في أصول التحكم بالضغط النفسي «الأمور تتصاعد تدريجا: في البداية نكسر عبوات زجاجية ثم ننتقل لتحطيم الأطباق ثم الأدوات الكهربائية المنزلية». وفي الجزء الثاني من ورشة العمل هذه، على كل مشارك اختيار 15 غرضا من قطع استغنى عنها أصحابها وباتت مخصصة للكسر بعدما جمعتها شركة «ديميناج موا» الفرنسية، وقبل رمي أمور شتى على الجدار من أطباق ومنافض سجائر وأباريق شاي، يدون المشاركون عليها «مواضع الانزعاج» لديهم.