نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على موقع فيسبوك الأغنية الشهيرة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وكتب أدرعي جزءا من الأغنية التي تقول "لو سألتك أنت مصري تقولي إيه، تقولي مصري وابن مصر وابن مصر الله عليه.



ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذه الأغنية بأنها "أجمل ما غنته" نانسي عجرم لـ"مصر أم الدنيا ولشعب مصر الراقي".

وأثار هذا المنشور سخرية وجدل واسعين في التعليقات، وكتب محمد أبو المجد أحد المتابعين تعليقا قال فيه "نحن نحترم ونتقبل الإنسان بشكل عام.. أيا كان دينه وعقيدته أو نسبه وعرقه.. إنما أنت تعلم أنك محتل مختل ومغتصب لأراضي المستضعفين.. وتوددك كل يوم بآيه وحديث تاره.. وأغنيه تاره أخرى لن يجدي شئ فعلي صعيد الحكومات ستنال ما تريد.. إنما علي الصعيد الشعبي فأنت محتل في نظره علي تعيد ما سلبت.. حينها نفكر في سلام بيننا وبينك يا افيخاي.. مشكلتنا معك علي الارض وليس علي الإنسانيه ومصر هتفضل أم الدنيا بشعبها وحضارتها".