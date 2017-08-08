بعد أيام قليلة من صدور توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة خالد الفيصل بالقبض على ما عرف بـ “سفاح القطط” الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يستعرض بقتل عدد من القطط باستخدام سلاح ناري في أحد أحياء جدة، باشرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية إجراءاتها لملاحقة وتعقب شاب ظهر في مقطع فيديو يستعرض بقتل عدد كبير من الأرانب، حيث أبلغت الهيئة الجهات الأمنية للتحري عنه.



ووفقا لصحيفة مكة أكدت الهيئة عبر حسابها في “تويتر” أن رئيسها المكلف الدكتور خليل الثقفي وجه باتخاذ كل الإجراءات النظامية والتنسيق مع الجهات الأمنية والمختصة للقبض على صائد ⁧‫الأرانب‬⁩ الذي ظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق النظام في حقه.



وكان مقطع انتشر عبر وسائل التواصل ويظهر فيه شابا يستعرض بقتل عدد كبير من الأرانب، وعلقها بطريقة استعراضية على سيارته (نيسان، دفع رباعي) تحت وسم #صائد_الارانب.



وانتقد عدد من المتابعين مثل هذه الممارسات التي تنتهك قوانين وأنظمة حماية الحياة الفطرية والمحافظة عليها من الانقراض، وتدخل تحت جريمة “الصيد الجائر” التي تستوجب العقوبة النظامية، مطالبين بإحالته لجهات الاختصاص ومحاسبته، لضمان عدم تكرار التعدي على الحياة الفطرية.