التقت المطربة المصرية شيماء الشايب بالنجم العالمي شاروخان، عصر اليوم، لمدة 15 دقيقة، داخل أحد أكبر الفنادق في دبي، بحضور الفنانة الهندية أنوشكا شارما، وفريق عمل شركة سوني ميوزيك.

وخلال اللقاء أشاد شاروخان بصوت شيماء ونجاحها في أدائها أغنية «حبيبي رادها» بطريقة سلسة، تتميز كذلك بالإبهار، مؤكدًا أنه توقع هذا الصدى الجيد، متوقعًا أن تزداد نسب المشاهدة خاصة مع عرض الأغنية ضمن أحداث فيلمه «Jab Harry met Seja» في أغسطس المقبل، وهو ما أفصح عنه لعدد من الفضائيات المصرية، التي حرصت على التواجد في دبي؛ لمتابعة هذا الحدث.

من جانبها قالت شيماء الشايب: إن لقاءها بالنجم شاروخان إضافة كبيرة لرصيدها، مشيرة إلى أنه يتمتع برقي في التعامل، وكان حريصا على الإشادة بصوتها، والطرب في مصر بشكل عام.

يذكر أن أغنية "حبيبي رادها" من إنتاج ريتشارد الحاج، وسوني ميوزيك، وهي من كلمات ماهر صلاح، توزيع هاني ربيع، كمانجى أمير سرور، مكس وماستر ماهر صلاح، ستوديو سيشن، مدير تصوير محمد لطفي، تصميم الغلاف تامر مجدي، مدير إنتاج إسلام بيبو.

من جهة اخرى الفنان الهندي والعالمي شاروخان، إنه يحب مصر والمصريين نظرا لطيبتهم، معلنا أنه سيزورها قريبا لتصوير إحدى أغنياته التي يستعد لها حاليا.

وأضاف عبر برنامج «The bollywood show» على «نجوم إف إم»، أنه خلال زيارته الأولى إلى مصر لم يكن يملك الوقت الكافي لزيارة المعالم الموجودة بها، مضيفًا أنه زار واحة الفرافرة والواحات خلال تصوير أحد الأعمال الفنية واستمتع بالمناظر الموجودة هناك.

وأشار الفنان الهندي إلى أنه خلال زيارته الأولى كان يلقبه المصريون بأميتاب باتشان النجم الهندي العالمي، ساخرًا: «أظن أن أي هندي بالنسبة للمصريين هو أميتاب باتشان، وأريد زيارتها مرة أخرى للاستمتاع بأماكنها».