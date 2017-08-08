اعتذرت الإعلامية المغربية وئام الدحماني للنساء الخليجيات، بعد تصريحها بأن المغربيات أكثر أناقة ولياقة ونظافة.



ووجهت الدحماني رسالة اعتذار للخليجيات من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق، سناب شات، وقالت: “أعتذر على الشي الللي صار، واعتذر إذا أنتوا فهمتوني غلط”.



وأضافت: “الخليجيات كلهن خواتي وحبيباتي، وأنتم تعرفون أنا عمري ما قصدت الإساءة لأحد ما حاولت أسوي مشكلة أو بلبلة”.



وتابعت بالقول: “سبحان الله أحياناً يزل لسان مرات ما يفكر شو رح تكون العواقب وكيف الناس رح تفهم كلامه”.



وختمت: “أعيد وأكرر أسفي وأنا ما قصدت الشي اللي تروجونه على شبكات التواصل الاجتماعي، أنا أسفة لكل الخليجيات”.