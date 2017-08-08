تُعرف الكلاب بمقدرتها الفريدة على تعلم بعض المهارات بشكل متقن وسريع، وهذا الكلب الموهوب لم يشذ عن القاعدة عندما تمكن من اتقان المشي على حبل الغسيل في حديقة منزل صاحبه.



أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، كلباً وهو يمشي على حبل مخصص لنشر الغسيل في حديقة أحد المنازل الخلفية في الصين.

وتم تصوير الكلب، قبل أيام في مدينة هوايهوا بمقاطعة هونان الصينية، حيث شوهد وهو يمشي بعناية فوق حبل الغسيل، ويتوازن بشكل رائع عليه .

وقال مالك الكلب الذي لم يعرف اسمه، بأنه قام بتدريب كلبه لمدة تجاوزت الشهر على المشي على الحبل بهذه الطريقة المدهشة. وعبر الرجل عن سعادته بتمكن الكلب من إتقان هذه الحركة البهلوانية الخطيرة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.