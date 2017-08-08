يُعد الكمون من الوصفات القديمة لعلاج مشكلات الهضم وألم المعدة، ولكن ربما لا يعرف الكثيرون أن له دورا كبيرا في تحفيز عملية الأيض، ومن ثَمَّ يدفع الجسم نحو حرق الدهون بكفاءة أكبر، حسب موقع «إيت ذيس نوت ذات».



ونصح الموقع بتناول ملعقة يومياً من الكمون، فهذا من شأنه إنقاص الوزن بشكل واضح، وأضاف أن فعالية الكمون تتضاعف عند مزجه مع مكونات طبيعية أخرى لها نفس الخصائص السابقة ليمنحكِ نتيجة مضاعفة.. إليكِ:

1-الكمون والزبادي:

يُعد الزبادي من المأكولات المُوصَي بها لإنقاص الوزن، كما أنه يساعد على تحسين الهضم، وينصح الموقع المعني بالتغذية السليمة بتناول كوب من الزبادي مع ملعقة من الكمون، ويُفضل أن تكون هذه الحصة على العشاء (يمكنكِ الاكتفاء بها).

2- الكمون مع الزنجبيل والليمون:

وحدهما الزنجبيل الطازج مع الليمون من المشروبات التي تُسمى «حارقة للدهون»، وتزداد فعاليتهما بإضافة ملعقة الكمون، ويُنصح بتناول الزنجبيل المغلي مع الكمون وقطرات الليمون في الصباح على معدة خاوية.

3- شاي الكمون:

وهي وصفة تتلخص في تناول الكمون المغلي على طريقة الشاي اليومي، ولكن دون إضافة أي مُحليات، ويُنصح بتناوله في الصباح قبل الإفطار بـ30 دقيقة.

4- الكمون مع السلطة:

إذا كانت كل الطرق السابقة غير مفضلة بالنسبة لك، فيمكنك إضافة ملعقة كاملة من الكمون مع عصير ليمونة على طبق من السلطة الخضراء، بشرط عدم إضافة ملح أو زيت.