يتسبب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة في 30 حالة وفاة و2500 إصابة على الأقل سنويًا في بلجيكا.

وأفادت دراسة أجراها المعهد البلجيكي لسلامة الطرق، أنه ربما يكون الواقع أعلى من ذلك بكثير، حيث من الصعب حصر مخاطر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ورغم ذلك فإن السائق الذي يستخدم الهاتف يتعرض لخطر وقوع حادث يفوق بثلاث أو أربع مرات نظيره الذي لا يستخدمه، بل أن الخطر يزداد 23 مرة عندما يرسل السائق رسالة نصية قصيرة لأن السائق لا يراقب الطريق لانشغاله بالكتابة.

وفي عام 2016 كان هناك 637 حالة وفاة، و51 ألفا و190 إصابة من حوادث الطرق، ويلعب الإلهاء دورا في 5 إلى 25% من جميع حوادث الطرق.

وأشار التقرير - وفقا لصحيفة "ذا برسلز تايمز" - إلى أن الناس في سن 35 وأقل يستخدمون الهاتف المحمول في أغلب الأحيان خلال القيادة.