يشكل النمل نحو ربع أعداد الحيوانات الموجودة على سطح الأرض، مع وصول أعدادها إلى كوادريليون أو ما يساوي مليون مليار نملة.

وأظهرت صورة مذهلة نشرت مؤخراً، لقطة لنملة في إندونيسيا وهي تحمل نحلة أكبر من وزنها بأربعين مرة.

وهنا نحاول الكشف عن المجالات التي يتفوق فيها النمل على الإنسان، التي قد تعطينا دروساً عملية للاستفادة منها وخاصة في مجال الرعاية الصحية، والدفاع والنقل، إضافة إلى بناء الإمبراطوريات.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكدت الأبحاث العلمية على أن النمل الأمريكي يستطيع أن يحمل أشياء أكثر من حجمه بـ5 آلاف مرة، كما أن النمل الأخضر الآسيوي يستطيع حمل أشياء أكثر من حجمه بمئة مرة.

ويعتبر النمل قويا جداً بسبب خفة جسمه، ولا تضطر عضلاته الخارجية إلى تقديم الكثير من الدعم من أجل تماسك الجسم، حتى يتمكن من استخدام قوته لرفع الأشياء الأخرى.

كما أن النحل يحتوي على قدرات عالية من التفكير، ما يجعل فصيلة النمل أذكى فصيلة في مملكة الحيوانات.

ويحتوي مخ النمل على 250 ألف خلية فقط، مقارنة بـ960 ألف خلية في مخ النحل، و100 مليار خلية في المخ البشري.

بناة المستعمرات

وجدت أكبر مستعمرة للنمل وتبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة آلاف ميل، وقد أنشأها النمل الأرجنتيني على ساحل البحر المتوسط.

وتضم هذه المستعمرة الفائقة أكثر من مليار نملة في الأعشاش، التي تجاور بعضها بعض مثل دول العالم.

لكن بشكل جماعي، يخلق النمل نظاماً اجتماعياً متقدماً جدا، حيث يعمل الملايين من الأفراد في تزامن تام، فالملكات يضعن البيض والذكور تخصب الملكات، والإناث المجنحة العقيمة تعمل كعمال وجنود.

الرعاية الصحية

وجد علماء الأحياء الأستراليون، أن الحشرات تنتج المضادات الحيوية للسيطرة على الأمراض في المستعمرات، والمضادات الحيوية التي ينتجها النمل هي فعالة ضد داء المبيضات الذي يسبب القلاع.

ويقوم نمل الخشب في أمريكا الجنوبية، ببناء المدن الصحية، إذ أنهم يبنون الأعشاش باستخدام المادة الصمغية من الشجر، مع قوة مضادة للميكروبات لقتل البكتيريا والفطريات.

لا يوجد تعطيل في حركة المرور بين صفوف النمل حتى مع تزايد الأعداد، فقد وجد الباحثون الألمان أن النمل زاد من سرعته بمعدل أسرع بنسبة 50%، عندما قاموا بمضاعفة أعداد النمل في أحد الأعشاش.