شراشف بيضاء ناصعة، وخدمة غرف على مدار الساعة، وفطور شهي صباح كل يوم. فكرة الإقامة في فندق تبدو مثالية خلال العطلات. لكن، هل تعلم الجانب المظلم الذي لا تريدك الفنادق أن تعلمه؟



أولا: آلاف الوفيات تقع سنوياً في غُرف الفنادق.

وقد تتراوح أسباب تلك الوفيات ما بين الوفاة الطبيعية، والانتحار، وجرائم القتل. وفي بعض الحالات وُجدت الجثث مخبئة تحت الأسرة في الغرف.

ثانياً: لجوء التنظيمات الإرهابية ومافيات المخدرات عادة للاجتماع والعمل في غُرف الفنادق.

ثالثاً: جزء من حلقة الإتجار بالبشر.

الكثير من حوادث الاعتداء والعنف ضد بائعات الهوى تقع في الفنادق.

رابعاً: خطوط الهواتف

في بعض الأحيان تكون الهواتف في الفنادق مراقبة، وقد يستمع بعض الموظفين بسرية إلى اتصالاتك، لذا حاول تجنب استخدام الهاتف في الفندق، أو استخدام الهاتف فقط لمكالمة موظفي الفندق.

خامساً: موظفو الأمن ليسوا دائماً في صفك

في العام 2013، أضرم رجل أمن النار عمداً في أحد فنادق مانهاتن بهدف تقليل عدد نزلاء الفندق وتسهيل عمله.

