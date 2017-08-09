طالب المسئولون في الاتحاد الأوروبي، بولندا بوقف قطع أشجار أقدم غابة أوروبية وهى غابة "بيالوفيزا" الواقعة شمالي بولندا ويرجع تاريخها إلى 10 آلاف عام وتعد آخر ملجأ لحيوان البيسون "ثور أمريكي من الفصيلة البقرية له سنام عند كتفيه"، وكذلك مجموعة من الأشجار النادرة.

ولجأت الحكومة البولندية إلى قطع الأشجار بعد أن أصبحت مهددة بغزو حشرات "الخاشب" "وهى صفة الحشرة آكلة الخشب التي تتلف وتدمر طبقة "الراتينجية" في الأشجار"، وأن الحل الوحيد لحماية الغابة هو قطع الأشجار التي أصابها المرض من جراء هذه الحشرات.

ويأمل علماء البيئة في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى طريقة لتجديد الغابة والمحافظة عليها في آن واحد لأهميتها للحيوانات التي تعيش فيها.