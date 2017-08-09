لن يتمكن نحو 200 شخص من العودة إلى منازلهم، فيما لا تزال أعمال خدمات الطوارئ مستمرة لتأمين إزالة رافعة سقطت على مجمع سكني في ضاحية "وولي كريك" جنوبي مدينة سيدني الأسترالية.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسترالية نقلًا عن خدمات الطوارئ أن ثلاثة عمال أصيبوا عندما سقطت الرافعة، فيما تم إخلاء مبنيين تضررا في الحادث، فضلًا عن السكان في المباني المجاورة.

وألغيت رحلات القطارات على خط المطار بين وسط سيدني وضاحية توريلا كإجراء احترازي، وحذرت هيئة قطارات سيدني أكثر من 50 ألف شخص من احتمال تعطل خطط سفرهم غدًا.

واُستدعيت خدمات الطوارئ إلى المنطقة عقب تقارير بوقوع الرافعة من أحد المباني على مبنى آخر.

وذكرت الشرطة أنه لم يكن أحد داخل الرافعة عند سقوطها، فيما تواصل هيئة الطوارئ عملية تأمين وتفكيك الرافعة التابعة لشركة تطوير عقاري.

وأشار المسئولون إلى أن الرياح الشديدة في المنطقة تجعل الوضع أكثر خطورة فيما ستظل المناطق المحظورة قائمة، وذكرت التحقيقات الأولية أن وراء الحادث خطأ فنيا أو هندسيا.