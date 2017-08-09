نشر إيفان بلاس، صاحب التسريبات الشهير على موقع التدوين المصغر تويتر، صورة قال إنها لهاتف آيفون8 المرتقب، الذي ينتظر أن تعلن عنه شركة آبل خلال سبتمبر المقبل.

وأظهرت الصورة التي نشرها بلاس هاتفا يتوافق في تصميمه مع التسريبات السابقة التي تحدثت عن هاتف مع شاشة تغطي واجهته بالكامل.

وأرفق بلاس الصورة مع عبارة «آيفون 8 (مغلف)»، إذ يظهر الهاتف في الصورة مع غطاء حماية من إنتاج شركة «أوربان أرمور جير» المتخصصة في إنتاج محلقات الأجهزة الذكية.

وتتحدث التسريبات عن شاشة من نوع OLED وبقياس 5.8 بوصات، بالإضافة إلى دعم ميزة الشحن السريع واللاسلكي، وتختلف التسريبات في قارئ بصمات الأصابع، إذ يقول البعض إنه سيكون ضمن الشاشة، في حين يقال إنه قد يأتي في ظهر الهاتف، أو أن الشركة قد تستغني عن القارئ تماما.

كذلك يشاع أن آيفون 8 سيقدم كاميرا أمامية تدعم تقنية تحسس العمق ثلاثي الأبعاد، ما يتيح تحسين التقاط صور السيلفي وإمكانية المصادقة من خلال التعرف على الوجه، وبالتالي إلغاء الحاجة لحساس بصمات الأصابع.

وداخليا، سيقدم آيفون 8 ذاكرة وصول عشوائي «رام» بحجم 3 غيغابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تتراوح بين 64 و256 غيغابايت.