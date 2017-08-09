«تمتعوا بحياة بائسة على جزيرتكم»
المخرج الأميركي المثير للجدل مايكل مور خلال انتقاده قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي يصفه بالقرار الخاطئ. غير أن مور امتدح من خلال فيلمه «أين سوف يكون الغزو التالي؟» إيطاليا لمنحها إجازة مرضية مأجورة لمواطنيها، كما امتدح السياسة الفرنسية في تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس قائلا: ان تولي المرأة موقع المسؤولية يمكن أن يجعل الأوضاع أفضل.
«من الواضح أنه لم يكن جادا فيما قال»
تعليق لبعض النقاد السينمائيين بعدما وقع النجم دانييل كريغ عقدا للتمثيل في فيلمين من أفلام «جيمس بوند» بالرغم من زعمه سابقا أنه يفضل قطع شرايين معصمه على العودة للقيام بدور «العميل السري 007».
«إنه أفعى متلونة مثيرة للاشمئزاز»
مصممة الأزياء شينا إيليز وهي تتحدث عن صديقها السابق جوني ميتشل عبر التويتر بعد مزاعمه المثيرة بأنها خانته مع آدم أوخيلو نجم فيلم «على الشاطئ».
«كنت أحدق في عينيها باستمرار، وكانت تخاطبني باستخدام اسمي دون تكلف»
النجم التلفزيوني مارك رايت يتحدث حول مقابلته التلفزيونية المثيرة مع المغنية ماريا كاري، وكشف أنها كانت في غاية اللطف والتواضع، وأنها كانت تصغي باهتمام ودون تبرم لكل من حدثها من الحضور خلال المقابلة.
«أريد فقط الهروب من هذا الواقع»
كيلي جينر، التي كانت نجمة في تلفزيون الواقع منذ السنة التاسعة من عمرها عندما ظهر برنامج: «تواصل مع كارديشيان» لأول مرة على شاشات التلفزيون، تتحدث الآن بعد أن بلغت التاسعة عشرة حول معاناتها من الشهرة. وتؤكد جينر اعتزامها استشارة طبيب نفسي كي يساعدها في تحديد الاتجاه الذي يتعين أن تسلكه في هذه الحياة.
«كانت واحدة من أقوى النساء اللائي عرفتهن في حياتي»
لاعب كرة القدم الأسطوري سابقا ديفيد بيكام وهو يعبر بنبرة عاطفية عن مدى حبه واحترامه لجدته الراحلة بيجي بمناسبة الذكرى السنوية لميلادها.
«اسمحي لها بأن تعيش عالم الطفولة البريئة»
رواد الـ «إنستغرام» وهم ينتقدون بعنف عارضة الأزياء كاتي برايس بعد أن نشرت صورة لابنتها برينسيس (10 سنوات) وهي تزين وجهها (مكياج) على نحو مفرط.