قد يجهل البعض مخاطر الإفراط في إضافة الملح إلى الطعام والذي يعتبر من أبرز أسباب تضخم القلب.

مخاطر صحية كبيرة تسببها ملعقتان من الملح، فتناول هذه الكمية فقط من الملح يوميا يضر القلب، حسب دراسة علمية من جامعة هارفرد الأميركية.

وربط العلماء بين تناول 3.73 غرام من الصوديوم، أي ما يعادل ملعقتين صغيرتين وتضخم القلب.

إذ يكبر حجم القلب عندما ترهق العضلة، ويحدث ذلك غالبا عند ارتفاع ضغط الدم الذي يسببه إجمالا تناول الملح بكثرة.

وربطت أبحاث سابقة بين تناول الملح والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وأوصت منظمة الصحة العالمية بالاكتفاء بربع ملعقة صغيرة من الملح يوميا.