العيش مثل الملوك ليس بالمهمة السهلة، فالمجاملات والقبعات الفاخرة والعيش في القصور المترامية الأطراف وغيرها ليست فقط ما يجعل حياة العائلة المالكة مختلفة عن البقية.

وتتجاوز الاختلافات بشكل كبير ما هو مادي أو مالي، ومن غير المفاجئ بأن يكون للعائلة المالكة طريقة مختلفة جدا للتحدث، إذ أن أي زلة لسان يمكن أن تكشف على الفور بعض الأصول غير النبيلة وفقا لكيت فوكس، عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية ومؤلفة كتاب "Watching the English:The Hidden Rules of English Behavior".

وكشفت فوكس عن العبارات التي تستخدمها الطبقة الحاكمة، وإذا أردت أن تختلط مع نبلاء المجتمع الإنجليزي، فعليك تجنب هذه العبارات الثمانية:

ما هي كلمة السر للإعلان عن وفاة ملكة بريطانيا؟



1-المرحاضTOILET:

عندما يحين الوقت للتوجه إلى "المرحاض" تنصح ميكا ماير، خبيرة الإتيكيت الملكي، بأنه إذا احتجت لقضاء حاجتك، استخدم كلمة "lavatory" عند التوجه إلى المرحاض. الدوقة لا تستخدم كلمات مثل "Toilet" أو "Bathroom" أو حتى "ladies".

2-عذرا PARDON:

إذا لم ينتبه الأمير وليام لما تقوله، يقاطعك بكلمة "ماذا؟"، فكلمات مثل "Sorry" أو "Pardon" بمعنى "عذرا"، لا تستخدم كثيرا بين الطبقة العليا بغض النظر عن مدى التهذيب الذي تتضمنه.

3-الأريكة COUCH:

يمكن للملكة إليزابيث أن تقضي يوما مملا على الأريكة، وتسميها صوفا "Sofa"، حيث تكره الملكة بشدة كلمات مثل "Settee" أو "Couch" عند الإشارة إليها.

4-غرفة المعيشة LIVING ROOM:

بالنسبة لغرفة المعيشة، فالغرف بقصر بكنغهام تسمى بغرف الرسم "Drawing rooms"، أو الصالونات "Sitting rooms"، وليس استراحات "Lounges"، أو غرف معيشة مريحة "Living rooms".

5-أبي DAD:

ينادي أفراد الطبقة المتوسطة في بريطانيا آباءهم بأبي وأمي، غير أن الأمير تشارلز، كأي ملك يعتز بنفسه، يشير إلى الملكة إليزابيث بالأم "Mummy" خلال الاحتفال باليوبيل الماسي، وبطبيعة الحال يشار إلى الأمير فيليب بالأب " Daddy".

6-العطور PERFUME:

كانت الأميرة ديانا، أميرة ويلز، تحب أن تضع عطرا خاصا بها، وبالتحديد عطر "Quelques Fleurs"، ونشأت على استخدام كلمة "Scent" وليس "Perfume".

7-الفناء PATIO:

إذا أراد الأمير جورج والأميرة شارلوت الخارج، يصطحبهما والداهما إلى الشرفة "Terrace"، وليس إلى الفناء "Patio".

8-أنيق POSH:

تقول كيت فوكس "إذا كان تعلّم كل هذه الأشياء الصغيرة يجعلك تبدو أنيقا، فتوقف عن استخدام هذه الكلمة، حيث تستخدم الطبقات العليا كلمة ذكي "Smart".

ولا تستخدم كلمة أنيق في دائرة الطبقات العليا والشريحة العليا من الطبقة الوسطى سوى للسخرية وبنبرة مازحة، وذلك "لإظهار أنك تعرف أنها من كلمات الطبقات الدنيا".