تعرضت سيدة للموت المحقق بعد أن دفعها أحد المارة اثناء ركضه بكوبري بوتني غرب لندن محاولا إسقاطها أمام أتوبيس بشكل متعمد، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها لينحرف الاتوبيس المسرع عنها ليتفادى صدامها .

ويظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، رجل عدواني يركض أعلى الكوبري ليقوم بشكل مفاجئ بدفع سيدة بشكل عنيف نحو أتوبيس كان يسير في الاتجاه الآخر من الكوبري، لتنجو السيدة المسكينة بأعجوبة بعد تحاشى الاتوبيس الاصطدام بها، في مشهد عدواني لايصدق .

وأفادت الصحيفة، أن الشرطة البريطانية تسعى إلى إلقاء القبض على الرجل الذي كاد أن يتسبب في موت السيدة دون سبب أو ذنب، وذلك بعد تسجيل الموقف من قبل الكاميرات الموضوعة بأحد العربات التي كانت تسير أعلى الكوبري.