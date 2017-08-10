عثر على طائر السمنة المغرد أحمر الجناح في النرويج محفوظا وسط طبقات الجليد لمدة 4200 عام حتى يومنا هذا، في حدث وصف بأنه "اكتشاف فريد من نوعه".

وقال الباحث يورجن روزفولد بجامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية للإذاعة العامة بالنرويج "إن الطائر حفظ في حالة جيدة بشكل ملحوظ، وأن بعض أعضائه الداخلية سليمة، وقد عثر عليه حارس من وكالة البيئة على حافة ضفة جليدية في جبال أوبدال".

وسيشارك روزفولد في تشريح الطائر لدراسة كيف ظلت أعضاؤه الداخلية سليمة لمدة 4 آلاف عام تحت الجليد، مشيرا إلي أن فحص الطائر كشف عن وجود عدد من الأعضاء الداخلية السليمة بداخله مثل الكبد والقلب.

وأشارت الإذاعة إلي أنه لن يتم تحديد العمر الحقيقي للطائر الإ بعد إجراء الاختبارات اللازمة.