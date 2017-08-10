أعلن باحثون عن اكتشاف جسم ديناصور متكامل يرجع إلى نحو 110 ملايين سنة وهو محفوظ بشكل جيد جيداً، حتى يبدو وكأنه تمثال، ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف، الذي عثروا عليه بكندا، هو أهم الاكتشافات التي تخص الديناصورات وسيساعد على رسم صورة حقيقية وواقعية عن شكل الديناصورات.

وشبه العلماء الاكتشاف النادر بـ "الفوز في اليانصيب"، حيث في الغالب تحتوي الحفريات على بقايا مثل العظام والأسنان فقط، أما هذا الاكتشاف فهو جسم متكامل مع الأنسجة الرخوة والجلد المتحجر، وكأن الديناصور كان يعيش هنا قبل بضعة أسابيع، كما وصف أحد العلماء.

ويشبه الديناصور التنين وهو في الواقع نوع جديد من نودوسور وهي الديناصورات التي تأكل العشب ويعتقد أنها كانت موجودة في العصر الحجري وما قبله.



وقضى العلماء نحو 7 آلاف ساعة في الحفرية وفي إزالة ما حول الديناصور ليخرجوه سليماً وبشق الأنفس من الصخور التي كانت تحيط به.

وتم اكتشف الحفرية أثناء عملية التنقيب عن النفط في ألبرتا في مارس (آذار) 2011، حيث رصد عامل المناجم شون فونك شيئا غير عادي.



وما وجده في ذلك اليوم تبين أنه واحدة من أكثر الحفريات المذهلة والمهمة المكتشفة منذ عقود.

وتم الافصاح عن الاكتشاف للجمهور في مايو (أيار) 2017، ونشرت قصة الاكتشاف في عدد يونيو من مجلة ناشيونال جيوغرافيك، وعرض الديناصور في متحف تيريل الملكي في درومهيلر، ألبرتا.