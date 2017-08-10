أجرى الطفل القطري غانم المفتاح عملية جراحية صعبة في احد المستشفيات بالمانيا استغرقت عدة ساعات وينتظر الاطباء حاليا نتيجة التحاليل الطبية التي اجريت له بعد العملية، وكان مقطع فيديو متداول للطفل غانم المفتاح اظهره وهو يدعو الله ويتوسل إليه، ويقرأ القرآن، ويصلي قبل الدخول إلى غرفة العمليات بوقت قليل.



يُذكر أن غانم المفتاح طفل لا يمتلك سوى ربع جسد فقط، ولكنه تمكن من أن يحقق المستحيل ويقهر إعاقته، بفضل الله سبحانه، وحقق ألقابًا عديدة، على رأسها سفير الطفولة، وقاهر المستحيل الخليجي، حيث يمتلك همة وإرادة ونشاطًا منقطعي النظير.



«الأنباء» نتمنى أن يمن الله على الطفل غانم المفتاح بالشفاء العاجل والصحة والعافية وأن يعيده إلى أهله وبلده ومحبيه وهو بأفضل حال.

دعاء

ابني غانم المفتاح وانا عائد من غلاسكو قرأت خبر دخولك العملية في المانيا وان كان للمسافر دعوة مقبوله فاني اسأل الله عز وجل ان يخرجك سالما غانما منها ونشوفك عندنا في الكويت وفي جريدتك الانباء والتي اسرتها جميعا تحبك وتغليك

طهور ان شاء الله ومشافى ومعافى

يوسف عبدالرحمن