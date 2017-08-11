طور الباحثون جهازا جديدا يعمل على علاج الأعضاء المتضررة من جسم الإنسان في "أجزاء من الثانية".

ويقوم الجهاز المبتكر في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، على تحويل الخلايا إلى أنواع أخرى من الخلايا اللازمة لعلاج الحالات المرضية.

وتتميز التقنية الجديدة المعروفة باسم "Tissue Nanotransfection"، بقدرتها على إنقاذ حياة ضحايا حوادث السيارات، أو حتى جنود المعارك الحربية.

وأوضح الباحثون أن الجهاز يتمثل في شريحة سيليكون دقيقة الحجم، تعمل على حقن الشفرة الوراثية في خلايا الجلد، لتحولها إلى أنواع أخرى من الخلايا اللازمة لعلاج الحالات المرضية.

وقام العلماء بإجراء اختبارات على الفئران، حيث تمكنت التقنية الجديدة (TNT) من علاج الساق المصابة عند الفئران، بلمسة واحدة وسريعة عن طريق تحويل خلايا الجلد إلى خلايا الأنسجة الوعائية.

وقال تشاندان سين، مدير مركز الطب التجديدي وCell-Based Therapies: "هذه الطريقة لا تعمل على خلايا الجلد فقط، بل يمكن تطبيقها على أنواع أخرى من الأنسجة، وعلى سبيل المثال، عالجت التكنولوجيا المبتكرة مشاكل وظائف الدماغ عند الفئران". وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إعادة برمجة الخلايا في جسم حي.

وتشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Nanotechnology، إلى أن طرق علاج الخلايا الحالية التي تتطلب خطوات عديدة، يترتب عليها مخاطر عالية، مثل انتقال الفيروسات إلى جسم الإنسان.

وذكر سين أنه لا يوجد آثار جانبية معروفة لجهاز TNT، كما تتطلب العملية أقل من ثانية.

وأضاف سين: "لا تتطلب هذه التكنولوجيا مختبرا أو مستشفى، كما يمكن تطبيقها على أرض الواقع في مكان الحدث، حيث يبلغ وزن الجهاز أقل من 100 غرام".

الجدير بالذكر، أن العلاج الجديد في انتظار موافقة إدارة الأغذية والعقاقير، ولكن سين، الذي كان يعمل على هذه المشروع مدة 4 سنوات، يتوقع أن يتم اختبار TNT على البشر خلال عام من الزمن.