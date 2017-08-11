استخرج طبيب مصري 39 مسماراً كبير الحجم وولاعة وقصافة من معدة مريض مصري.

ونشر الطبيب المصري عبد الرحمن مصطفى الجراح بمستشفى قصر العيني تدوينه على صفحته على #الفيسبوككشف فيها التفاصيل.

وقال تحت عنوان "كفاية انبهارات يا مصر" إنه تم إجراء عملية استكشاف لمريض بقصر العيني، وتم اكتشاف مفاجأة داخل معدته.

وأضاف أنه تم عمل أشعة للمريض، واكتشف بمعدته أشياء معدنية، ثم قام بعمل استكشاف وتبين وجود أشياء غريبة وغير متوقعة بمعدة المريض وهي: 39 مسماراً كبيراً وولاعة وقصافة أظافر، ونجح في استخراجهم عبر عملية جراحية.

فيما تفاعل أصدقاء الطبيب مع #الواقعة، وعبروا عن دهشتهم لوجود هذه المواد بمعدة المريض، كما أكدوا أن المريض لربما يعاني من حالة نفسية سيئة دفعته لتناول هذه المواد، أو أن يكون من الخارقين للطبيعة والذين يقتاتون على مثل هذه المواد الصلبة.