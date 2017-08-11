تسعى كل أم لانتقاء كل ما هو مفيد لصحة أطفالها، واستخدام الأدوات والمنتجات الآمنة لهم، ومع اقتراب موسم الدراسة تستعد الأمهات لتوفير احتياجات ابنائها المدرسية والترفيهية وتشتري كلا من الزجاجات و"الزمزميات" المدرسية والعلب البلاستيكية المخصصة لحفظ الطعام.

وتنتشر بالأسواق والشوارع خاصة الشعبية منها، الكثير من المنتجات البلاستيكية مجهولة المصدر والتعريف، والتي يكون أغلبها غير صالح للاستخدام وضارًا وخطرًا جدًا، وهناك غير الآمن استخدامه أكثر من مرة، والذي يقبل على شرائه الناس دون العلم بمدى سلامته.

ونظرًا لارتفاع الأسعار تقوم الأمهات والطلاب بالاستعانة بزجاجات العصائر والمياه الغازية ومياه الشرب المعدنية السابق استخدامها كبديل لشراء منتج جديد، حتى أصبحت تلك المنتجات قنبلة متجولة في الأيدي، ومادة سامة في يد الأطفال يتجرعوا منها من وقت لأخر.

تأثير البلاستيك على المخ

أثبتت الدراسات مدى خطورة تلك المنتجات البلاستيكية مجهولة المصدر أو الرمز، على صحة الإنسان، كما نبه الكثير من الأطباء من استخدام بعض المنتجات البلاستيكية لخطورتها، فيما حذر محمود محمد عمرو مؤسس المركز القومي للسموم، من الأضرار الناجمة عن استخدام تلك المنتجات خاصة مع تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة "التفريز".

ونصح الأهل والطلاب بانتقاء الزجاجات والعلب البلاستيكية الجيدة التي يستخدمها الأبناء بشكل يومي تجنبا للإصابة بأمراض خطيرة تؤثر على صحتهم فيما بعد، طالبًا من الهل عدم وضع الطعام ساخن للاطفال في تلك العلب.

وأوضح «محمد» في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن تسخين الطعام أو وضعه ساخن في البلاستيك يسبب تفاعل معه نظرا لأنها مواد بتروكيماوية قابلة للتفاعل وبالتالي يتم إفراز مادة سمية تؤثر على صحة الإنسان، وتعرضه للإصابة بأمراض خطيرة على رأسها السرطان.

وعن تجميد المواد الغذائية والسوائل في البلاستيك بالفريز مدة طويلة أكد مؤسس المركز القومي للسموم، انها تسبب أيضًا مشاكل صحية كثيرة مثل درجات الحرارة المرتفعة ومنها أمراض الكبد والكلى والصدر.

كما شدد على خطورة استخدام الزجاجات السابق استخدامها والمدون عليها للاستخدام مرة واحدة فقط مثل زجاجات" المياه المعدنية والمياه الغازية والعصائر"، قائلًا:" يمكن استخدامها مرتين كمان لكن أكثر من ذلك الطبقات تتاكل وتصبح خطيرة جدا وتتكاثر البكتيريا فيها".

وتابع أن تلك الزجاجات السابق ذكرها لو تم استخدامها كثيرا تسبب كوارث خاصة للأطفال وكبار السن والمرأة الحامل وقد تؤثر على المخ بشكل كبير.

اختاري صح "الرموز"

وهنا نوضح كيفية اختيار الزجاجات والعلب البلاستيكية لتكون أمنة على صحتك وصحة أبنائك، فيوجد باسفل كل زجاجة أو منتج بلاستيكي رمز المثلث وبداخله رقم يتراوح ما بين "1 إلى 7"، وكل من تلك الأرقام توضح مدى سلامة المنتج.

والأواني التي تحمل رمز مثلثها أرقام 1 و3 و6 و7 غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتسبب الكثير من الأمراض إن لم يكن على المدى القريب فإنها على المدى البعيد.

بينما البلاستيك صاحب الأرقام "2و4و5" يعتبر مصدر أمن للإنسان بشرط عدم تعرضه للحرارة أو وضع الأطعمة والمشروبات الساخنة فيه.