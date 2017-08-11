كشفت صحيفة "الزمان" التركية أن فريق أطباء بأحد المستشفيات الألمانية عثر على مقص، تُرك داخل معدة سيدة أثناء خضوعها لعملية تجميلية بمستشفى بمدينة غازي عنتاب، بعد إجراء الأشعة للسيدة للوقوف على سبب آلام المعدة التي تعاني منها السيدة بعد 6 أشهر من العملية.

وأكدت الصحيفة أن أمل بينجول، 38 عامًا أم لطفلين وتقيم في ألمانيا، خضعت لجراحة تجميلية في مستشفى خاص بمدينة غازي عنتاب بتركيا، عند زيارتها لأقاربها، وبعد يوم من العملية غادرت بينجول المستشفى وعادت إلى ألمانيا، في شهر فبراير الماضي.

وقالت الصحيفة إنه بمرور الوقت أخذت أورام تظهر في معدة بينجول مع آلام شديدة وصعوبة في الحركة لتكشف الأشعة المقطعية التي خضعت لها داخل مستشفى ألماني عن وجود مقص داخل معدتها.

وقام فريق الأطباء الألمان بإخراج المقص من معدتها خلال عملية جراحية خضعت لها في المستشفى، ما دفع بينجول لرفع دعوى قضائية ضد إدارة مستشفى مدينة غازي عنتاب والأطباء الذين قاموا بعملية التجميلية تطالب بتعويضات مادية ومعنوية.