يقرًا الكثير منا أو يسمع عن خدمة توصيل الطعام للمنازل بطرق مختلفة من حين لأخر، وتوفير أقصي درجات الراحة للبشر، ولسهولة الإستمتاع بطعامهم المفضل.

ولكن أن تتحول الفكرة إلى توصيل الطعام للكلاب فى المنزل، هو أمر غريب بعض الشيء خاصةً على المصريين، بعدما عانى "عمر ثروت" من توفير طعام للكلب الخاص به، فكانت بداية فكرة لمشروع صغير خاص لتوفير الطعام للكلاب وتوصيله لبيوت أصحابها الراغبين في ذلك بأنحاء القاهرة.

وذلك لمكافحة الارتفاع الكبير في أسعار طعام الكلاب المستورد من الخارج والذي شهد زيادة هائلة في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أواخر العام الماضي، ودون توفر بديل محلي فإن من يربون كلابا يناضلون لإيجاد طعام آمن وبسعر مقبول لحيواناتهم الأليفة.

حيث يقوم بتوصيل الطعام لبيت صاحب الكلب، وتغطي خدمته مناطق 6 أكتوبر، المعادي، وسط البلد، ومدينتي. وكل المناطق في القاهرة، بعدما يطهو طعام الكلاب في البيت.

ويحصل ثروت على إمدادات الطعام الذي يجهزه للكلاب من محل سوبر ماركت مباشرة ثم يتجه لتسليم الطعام، بعد إعداده، لأصحاب الكلاب مباشرة في بيوتهم بأنحاء القاهرة.