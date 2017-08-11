«المشكلة الكبرى التي تواجهها البشرية ليست مرض الإيدز»
الشخصية التلفزيونية نويل إدموند يؤكد أن المشكلة الكبرى التي تواجهها البشرية هي ليست مرض الـ «إيدز» أو الـ «إيبولا»، بل هي الأنظمة الإلكترونية التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وندمر بها الحقول الكهرو- مغناطيسية الطبيعية في أجسامنا.
«قال لي: لن أواعدك أبدا»
الممثلة والعارضة الأميركية كلوي غريس مورتيز، التي بدأت حياتها الفنية في سن السابعة، تكشف مدى شعورها بالخجل عندما بادرها زميلها الذي يكبرها بعشر سنوات، وكانت هي في الخامسة عشرة، بالقول إنه لا يمكن أن يرتبط بها عاطفيا أبدا لأنها أكبر منه حجما.
«لماذا لا تحترمين جمهورك؟»
جمهور الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الذي انتظر حضورها حفلها المقرر في لندن مساء الأربعاء الماضي، لكنها تغيبت مثيرة موجة من جدل حولها. وكان من المقرر أن تفتتح شيرين عبدالوهاب الحفل الغنائي، لكن استبدلت بفرقة موسيقية عزفت قبل صعود ماجد المهندس إلى المسرح، ما أثار حنق الجمهور.
وكان الحفل بمشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس، وعلى الرغم من إعلانها رسميا حضور الحفل، إلا أنها تغيبت.
«هل سيكون عساف ضمن لجنة التحكيم؟»
موقع فني يطرح السؤال، فمنذ فترة، هناك مفاوضات بين إدارة برنامج اكتشاف مواهب الأطفال «The Voice Kids» ونجم برنامج «أراب آيدول» الفنان الفلسطيني محمد عساف، ليكون ضمن لجنة التحكيم البرنامج.
وأثار هذا الخبر ردود أفعال كثيرة منها مؤيدة ومنها معارضة ولكن ما علمه موقع الفن من مصادر خاص أن عساف تلقى عرضا آخر يتعلق بهذا البرنامج.
نويل أدموند يوضح المشكلة الكبرى التي تواجهها البشرية.. وعارضة الأزياء الأميركية كلوي غريس تكشف أسرار اللقاء العاطفي الأول مع صديقها.. وماذا قال الجمهور لشيرين عبدالوهاب؟