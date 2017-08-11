أظهر استطلاع ألماني حديث أن الصبية في ألمانيا يحصلون في المتوسط على مصروف أكثر من الفتيات.

وأوضح الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من ستة دور نشر لصالح مجلات أطفال وشباب وتم نشره اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين أن الفتيات في ألمانيا في سن ما قبل الالتحاق بالمدرسة يحصلن شهرياً على نحو 17 يورو، فيما يحصل الصبية على 20 يورو.

وأظهر الاستطلاع أن هذا الفرق يستمر أيضاً في المرحلة العمرية التي تتراوح بين ستة أعوام و13 عاماً، حيث تحصل الفتيات في المتوسط على 41 يورو شهرياً، فيما يحصل الصبية على 44 يورو تقريباً.

ويتم إعطاء مصروف للأطفال بصفة خاصة من أجل شراء البسكويت والحلوى والعلكة والمثلجات، وكذلك المجلات.

وبحسب الاستطلاع، يحصل كل فرد من إجمالي 7.17 مليون صبي وفتاة بألمانيا تصل أعمارهم إلى 13 عاماً على مئات من اليورو في المتوسط كمصروف وهدايا مالية سنوياً.

وأشار الاستطلاع إلى أن الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً يحصلون في المتوسط على ما يصل إلى 654 يورو تقريباً سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع شمل نحو ألفي طفل وأولياء أمور بتكليف من ستة دور نشر من بينها دار نشر "شبيجل" ودار نشر "تسايت"، وتم سؤالهم عن وسائل الإعلام التي يتابعونها وعن سلوكهم الاستهلاكي.