هل تتخيل أنك من الممكن أن تجني أكثر من 80 ألف دولار شهريا من خلال تطبيق "ماسنجر" التابع لفيسبوك؟ هذا ما فعلاه زوجان ورائدا أعمال مصريان.

وبحسب صحيفة "فوربس" الاقتصادية فإن كريم الشاهي وعبير السيسي، يجنيان شهريا 80 ألف دولار، بفضل برنامج "ماسنجر" للمحادثة.

توضح الصحيفة من داخل قمة "رايز أب ساميت" التي جمعت المئات من رواد العالم من حول العالم في "الجريك كامبوس" بوسط القاهرة، كان من بين الحاضرين كريم الشاهي وعبير السيسي، الذين يملكان تطبيق يحمل اسم "ELves" الذي يقدم المساعدة والنصيحة في القاهرة للتعامل مع سيارات "التاكسي".

الجديد في هذا التطبيق أنه على تطبيق "ماسنجر"، فعلى الرغم من أنه لم يمر فترة طويلة على إطلاقه، الذي بدأ في العمل في ديسمبر 2015، إلا أن التطبيق يضم حاليا 30 ألف شخص.

تتعدى الخدمات التي يقدمها التطبيق من المساعدة بشأن التنقل في القاهرة (رغم عدم امتلاك الشركة أي أسطول من السيارات)، إلى خدمات تتعلق بالسفر وحجز الفنادق والعثور على الحقائب في المطار، وحتى جدولة اجتماع لأي شخص أو مؤسسة.

ويضم التطبيق حاليا 40 موظف يتنقلون على الأقدام أو بوسائل مواصلات غير مملوكة من أجل جمع المعلومات التي يحتاجها زبائنهم أو إجراء التعاقدات لهم.

وهذا التطبيق مهم لـ 3 أسباب أولها يكشف إلى أي درجة تشهد التكنولوجيا في مصر تطورا واندماجا في الحياة، ثانيا أنه يفتح نافذة من جعل ماسنجر كمنصة آخرى يمكن الاستفادة منها في إدارة الأعمال والمشروعات، والآخير والمهم أنه يثبت إلى أي مدى يحدث تطور في الذكاء الاصطناعي.

يوضح الشاهي، أن الفكرة أعجبت كثيرا شركة فيسبوك التي اقترح عليهم مقراً لإدارة الشركة، وذلك بعد فترة توتر بين شركة فيسبوك المالكة لماسنجر وفريق تطبيق "Eleves".

وخلال 18 شهرًا استطاع التطبيق أن يجني 80 ألف دولار شهريا أغلبها من شراء تذاكر الطيران وتوفيرها للعملاء.