«لماذا لا تحترمين جمهورك؟»

جمهور الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الذي انتظر حضورها حفلها المقرر في لندن مساء الأربعاء الماضي، لكنها تغيبت مثيرة موجة من جدل حولها. وكان من المقرر أن تفتتح شيرين عبدالوهاب الحفل الغنائي، لكن استبدلت بفرقة موسيقية عزفت قبل صعود ماجد المهندس إلى المسرح، ما أثار حنق الجمهور. وكان الحفل بمشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس، وعلى الرغم من إعلانها رسميا حضور الحفل، إلا أنها تغيبت.