بعد ثلاث سنوات على اكتشاف متحجرات تعود لما يعتقد أنه أكبر نوع من الديناصورات التي عاشت على الأرض، في باتاغونيا في الأرجنتين، توصل علماء مجتمعون في نيويورك إلى إطلاق اسم «باتاغوتيتان مايوروم» على هذا النوع الذي عاش قبل مائة مليون سنة.

ففي العام 2014، عثر علماء على 223 قطعة عظام متحجرة تعود إلى ستة ديناصورات عاشبة ضخمة عاشت في الغابات في شمال غرب باتاغونيا، وتبين للعلماء حينها أن تلك المتحجرات تعود إلى ديناصورات شابة.

وكانت المتحجرات ثقيلة جدا بحيث لم يكن ممكنا جمعها في هياكل، أما الهيكل الموجود اليوم في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك فهو مكون من ألياف زجاجية تشبه ما كانت عليه هياكل تلك الحيوانات الضخمة.

ويبلغ طول هذا الهيكل 37.2 مترا وهو معروض في المتحف منذ يناير من العام 2016.

وبعد دراسات استغرقت عشرين شهرا ومقارنات مع متحجرات أخرى عثر عليها في مناطق متفرقة من العالم، خلص العلماء إلى أن هذه العظام المتحجرة تعود إلى نوع لم يكن معروفا من قبل. لذا كان لابد من إطلاق اسم جديد عليه.

وقال دييغو بول عالم المتحجرات الأرجنتيني أثناء حفل الإعلان عن الاسم الجديد في نيويورك «الأنواع التي تكتشف حديثا مهمة جدا لأنها تظهر لنا كيف كانت هذه الحيوانات تعيش في الماضي، وتقدم لنا معلومات تجيب عن أسئلة حول ماضي كوكب الأرض».

ويعتقد العلماء أن هذا الديناصور عاش في العصر الطباشيري المتأخر، وكان وزنه 70 طنا.