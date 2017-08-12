أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تفشي المواد الأفيونية حالة طوارئ وطنية، وقال إن إدارته تعكف على صياغة وثائق لجعل الأمر رسميا.

وقال للصحافيين «أزمة المواد الأفيونية حالة طوارئ.. وأعلنها الآن رسميا، مضيفا أنها مشكلة خطيرة لم نواجه مثلها قط».

وكانت لجنة من البيت الأبيض لبحث أزمة الأفيون أوصت الرئيس قبل نحو أسبوع بإعلان المسألة حالة طوارئ وطنية. وكتبت اللجنة في تقريرها ان أكثر من مائة أميركي يلقون حتفهم كل يوم بسبب جرعات زائدة من المخدرات، مضيفة أن «أميركا تواجه معدل وفيات مساويا لضحايا 11 سبتمبر كل ثلاثة أسابيع». وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ان المواد الأفيونية ساهمت بدور في أكثر من 33 ألف حالة وفاة عام 2015.