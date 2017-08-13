أقدمت مراهقتان على وضع طفل داخل الثلاجة أثناء مجالسة إحداهما له في غياب والدته، ثم نشرتا فيديو للواقعة عبر تطبيق “سناب شات”، دون تقدير للخطر الذي من الممكن أن ينتج من فعلتهما على الطفل.



وألقت الشرطة الأمريكية القبض على المراهقتين، عقب تداول الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ظهرت الفتاتان في الفيديو تضحكان أثناء وضع الطفل في الثلاجة وإغلاقها عليه، بحسب “سي إن إن”.



ومن جانبها، قالت والدة الطفل بعد اكتشافها الواقعة، إنه قد تكون المراهقتان حمقاوين ولا شك؛ لكونهما بحثتا عن التسلية دون تقدير الخطر الذي قد ينتج عن فعلتهما، مؤكدةً أنها لن تدع طفلها مع قريبتها وصديقتها أبدًا بعد الحادث.