أطلق موقع “تويتر” مؤخرا تطبيقا أثار الجدل بين العديد من المتابعين، حيث فوجئ مستخدمو الموقع بإطلاقه تطبيقا عن زواج المسيار يحمل عنوان “مسياركم” ومعه صورة للتطبيق وبها صور لبعض الفتيات عبر منصة ابل ستور.

وتباينت التعليقات حول هذا التطبيق الغريب حيث وصفه بعض المغردون بأنه أمر غير طبيعي وخارج السياق المجتمعي لما له من آثار سلبية مدمرة على الزيجات المستقرة.

فيما طالب البعض بإطلاق حملة ضد هذا الإعلان ، واستندوا في ذلك إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي قد تجاوزت الحد المسموح لها به على هذا النحو بإطلاق مثل هذه التطبيقات.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، فلقد طالبت مغردة بتحويل التطبيق من زواج مسيار إلى زواج شرعي، وأكدت أنه في هذه الحالة سيكون تطبيقا مفيدا، وسيلقى تفاعلا كبيرا بين أفراد المجتمع، وأيدتها مغردتان أخريان، قالتا: وجود تطبيق للزواج الشرعي على «تويتر» سيتيح الفرصة للفتيات الراغبات في الارتباط بشكل طبيعي للدخول على التطبيق واستخدامه بشكل يفيد المجتمع ويقلل من معدلات العنوسة التي تشهد تزايدا يوم بعد يوم.

وأنهيتا تغريدتيهما بالقول: «الفتيات يرغبن في تطبيق للزواج الشرعي، لا المسيار يا جماعة تويتر».

فيما كتب مغرد آخر: تروج هذه التطبيقات لزواج المسيار، سعيا إلى زعزعة استقرار الأسر، ما يؤدي إلى تفككها وتدمير العلاقات الزوجية، وأنهى تغريدته بالقول: تطبيق زواج المسيار فاشل.

وأرجع مغرد أخر وجود مثل هذه التطبيقات إلى تعسر الزواج الشرعي الطبيعي ، مما دفع البعض إلى استغلال ذلك وتشجيع مثل هذه التطبيقات.