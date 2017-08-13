نجح فريق من الجراحين في السعودية بإخراج مئات المسامير من معدة مريض كانت تهدد حياته، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".

ووصل المريض إلى الطوارئ في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة وهو يعاني من آلام مبرحة في منطقة البطن، وبعد عمل الفحوصات والصور الشعاعية، تبين وجود جسم غريب في المعدة، اتضح خلال العملية بأنه كمية من المسامير الصدئة.

وفور استخراج تلك المسامير من معدة المريض، زالت آلامه وهو يتمتع حاليا بصحة جيدة ويتماثل للشفاء حسب الصحيفة.

ولم تذكر "عكاظ" معلومات عن الطريقة التي وصلت بها تلك الكمية من المسامير إلى بطن ذلك المريض.