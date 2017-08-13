قال رئيس قسم المعلومات الإلكترونية في الشرطة الوطنية بمدينة (سرجي بونتواز) في فرنسا فريدريك روبنز، إن الهاتف المحمول أصبح شاهدًا أساسيًا في مسرح الجريمة، موضحًا أنه يمكن العثور من خلال الهواتف المحمولة على بصمات الأصابع أو علامات للحمض النووي.

وأضاف أن 93% من الفرنسيين لديهم هواتف، وحوالي ثلثي هذا العدد يمتلك هاتفًا ذكيًا، ملازمًا للشخص في جميع تنقلاته في التسوق والعمل والتبادلات الرسمية والرسائل السرية والاستشارات على مواقع الإنترنت والمحادثات التليفونية.

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