«نحن النساء مطالبات بما هو أكثر مما يطالب به الرجال»
النجمة سلمى حايك في حديث صحافي بعد تغريدة مرفقة بصورة لها وهي تحمل طفلة الممثل ريان رينولدز شريكها في بطولة فيلمها الجديد وتعد الطعام في مطبخ منزله.
«لم يكن من السهل الحصول على ذلك الدور. لقد عرضوه على 12 أو 13 ممثلة وجميعهن رفضنه»
الممثلة الأميركية شارون ستون (59 عاما) عن دورها في فيلم «غريزة أساسية» (1991) الذي اطلقها في عالم الشهرة بعد ان كانت ممثلة شبه مغمورة عمرها 34 عاما.
«لم أمزق إطارات سيارته منذ زمن طويل. انا اتبع معه الآن علاج الصمت او تبديل رقم موبايلي»
مغنية الروك «بينك» عن تبدل تكتيكها في العلاقة العاصفة بينها وبين زوجها كاري هارت والتي ادت الى انفصالهما قبل 8 سنوات ومن ثم عودتهما وانجابهما لطفل وطفلة.
«هل يحمل مسدسا؟»
المغنية الأميركية بريتني سپيرز مخاطبة حراس الأمن الذين اعتقلوا معجبا قفز إلى المسرح خلال أدائها لحفل غنائي في لوس انجيليس ويبدو ان الأمر كان مجرد تصرف متهور من معجب متحمس.
««طبعا موافق ويشرفني»
الممثل المصري الكوميدي هاني رمزي معربا عن استعداده دون أي شروط للمشاركة في فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية الجزء الثاني»، وقد شكك البعض بأن يقبل زملاؤه من الممثلين الذين شاركوا في الجزء الأول بالمشاركة في الجزء الثاني منه. ولكن المفاجأة أن هاني رمزي كان أول الموافقين على العودة للمشاركة ووصف فكرة تنفيذ جزء جديد منه بـ «هايلة وجيدة جدا»، وان هذا الأمر يسعده جدا رغم ما حققه من نجومية الآن.