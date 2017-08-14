نصحت الجمعية السعودية لطب العيون، السبت، الحجاج باتباع بعض الإجراءات للمحافظة على سلامة العيون أثناء موسم الحج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأوضحت في نشرة أصدرتها بمناسبة حج هذا العام، للتعريف بما يمكن أن يتعرض له أعين الحجاج، وأول تلك المشكلات هي إصابة العين بمرض "التهاب ملتحمة العين التحسسي" الذي يكثر أثناء موسم الحج وذلك لكثرة تعرض العيون للغبار وأشعة الشمس.

وقالت رئيسة لجنة التوعية الصحة وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون الدكتورة عهود بنت عبد العزيز عويضة إن أعراض هذا المرض تأتي في شكل دموع غزيرة واحمرار بالعينين مع الشعور بحكة شديدة.

وذكرت أن أهم طرق الوقاية هي غسل الوجه والعينين بالماء البارد مع اتقاء أشعة الشمس بوضع النظارات الشمسية ، ولدى حدوث هذه الأعراض، يجب مراجعة أقرب مركز صحي بالمشاعر لوصف قطرات خاصة منها: القطرات المرطبة للعين والقطرات المضادة لحساسية العين وذلك حسب شدة الحساسية.

التهاب الملتحمة الجرثومي

أما النوع الثاني الذي يمكن أن تتعرض له عيون الحجاج هو "التهاب الملتحمة الجرثومي" وذلك لتعرض العين إلى الغبار الشديد أو نتيجة لاستخدام أدوات الآخرين.

وأعراض هذا المرض تظهر بشكل احمرار بالعينين مع وجود إفرازات صديدية والتصاق بالجفون عند الاستيقاظ من النوم صباحاً.

وفي هذه الحالة، يجب مراجعة طبيب العيون بالمركز الصحي لوصف القطرات والمراهم والمضادات الحيوية المناسبة، كما يجب على الحاج غسل العينين والابتعاد عن استعمال أدوات الغير.

وتنبه الدكتورة عهود بشكل خاص المرضى المصابين بداء السكري من الحجاج بضرورة القيام بفحص الشبكية قبل التوجه لأداء مناسك الحج مع الحرص على أخذهم أدوية السكر بكمية كافية لفترة الحج، واتباع الحمية المناسبة والمحافظة على ضبط نسبة السكر في الدم.

الجلوكوما

ونصحت مرضى الجلوكوما باستخدام أدويتهم في وقتها وجرعاتها بعناية كما وصفها لهم طبيب العيون المتخصص في الجلوكوما.

وإذا كان هناك من الحجاج من أجريت لهم عمليات جراحية حديثة بالعين، فينصح رئيس لجنة العلاقات العامة وأستاذ العيون المساعد بجامعة طيبة الدكتور وسيم بن عبد العزيز عالم بوضع غطاء للعين (الواقي البلاستيكي) طوال فترة الحج لتجنب دخول الغبار للعين بقدر الإمكان، خوفاً من الإصابة بأي التهاب وحدوث مضاعفات لا قدر الله، إضافة لتعليمات طبيب العيون الأخرى.

جفاف العين

ومن أكثر الأمراض التي تصيب العين شيوعا في موسم الحج جفاف العين، الذي يحدث بسبب نقص في دموع العين بسبب خلل في الغدة الدمعية وأحيانا لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

وأعراض جفاف العين هي الشعور بحرارة بالعين مع احمرار ونقص الدموع.

أما علاج جفاف العين فهو أولا الابتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة ووضع النظارات الشمسية ثم استخدام مرطبات العين كالدموع الصناعية على شكل قطرات.