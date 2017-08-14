لم تتخيل الأم أن تصل شقاوة طفلها إلى وضعها في موقف محرج، وحجزها مع ضيفتها في شرفة مسكنها.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، السبت (12 أغسطس 2017)، أن طفلًا صغيرًا غافل والدته وضيفتها اللتين كانتا موجودتين في الشرفة، وأغلق عليهما بابها، ثم ذهب إلى فراشه واستغرق في نوم عميق.

وأضافت الوكالة، أن الواقعة حدثت في مدينة جوبنجن، وأن الأم وضيفتها اكتشفتا بعد فترة أن باب الشرفة مغلق من الداخل، وفشلتا في إيقاظ الطفل رغم طرقهما الشديد على الباب، وهو ما اضطرهما إلى الاتصال بالشرطة.

وأوضحت الوكالة، أن الشرطة فشلت- أيضا- في إيقاظ الطفل من خلال الطرق على باب المسكن، ما اضطرها إلى استدعاء قوات الإطفاء لكسر الباب، وإخراج المرأتين من محبسهما بالشرفة.