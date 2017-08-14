حصلت سيدة مسلمة على تعويض، قدره 85 ألف دولار، بعد أن أجبرتها الشرطة الأمريكية على نزع حجابها أثناء احتجازها في مدينة لوس أنجلوس.

ووفقًا للتفاصيل، فإن كيرستي باول (أمريكية مسلمة) تقدمت بشكوى بسبب قيام رجال شرطة بنزع حجابها بالقوة أمام شرطيين ذكور وعشرات المعتقلين، وأجبرتها على أن تمضي الليلة سافرة عندما كانت موقوفة؛ ما سبَّب لها صدمة عميقة.

وذكرت تقارير أمريكية أن لوس أنجلوس ومحيطها من المدن تسمح قوانينها للنساء بارتداء الحجاب أثناء الاحتجاز، فيما يتولى نزع الحجاب في حالات الضرورة شرطيات نساء في مواقع خالية من الرجال.

وأشارت إلى أن السيدة المسلمة أوقفتها شرطة لوس أنجلوس بسبب تدقيقات في الهوية، وما زالت التهم حول هويتها تُدرس. وخلال توقيفها قام رجال الشرطة بخلع الحجاب عنها بالقوة.