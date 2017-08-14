أحتل شاطئ "إمسوان" الواقع شمال مدينة أكادير إنجازا المغربية ، احدى المراتب العشرة الأولى في تصنيف لائحة أفضل شواطئ العالم التي تنشرها كل سنة مجلة "فوربس" العالمية المشهورة.

وإستطع شاطئ "إمسوان" أن يحتل الصف العاشر في ترتيب أفضل الشواطئ عالميا بفضل مؤهلاته وإمكانياته التي خلقت منه .

ويٌعتبر شاطئ "إمسوان" نقطة جذب سياحي في المغرب لمختلف الزوار من كل بقاع العالم وخاصة هواة الرياضات البحرية لإشتهار المنطقة بها ، حيث يقصده مجموعة من أبطال العالم المعروفين في هذه الرياضات ، وكذا مشاهير الكرة والفن بل منهم من إقتنى به منزلا وأضحى يأتي له كلما أراد أن ينعم بقسط من الهدوء والسكينة التي تطبع المنطقة ويستمتع بمناظرها الخلابة وبجودة أسماك إمسوان .

ومن بين هؤلاء المشاهير الحارس الدولي والمدرب الوطني السابق للمنتخب المغربي "بادو الزاكي" الذي يتردد على المنطقة أكثر من مرة في السنة لقضاء عطلته بها وممارسة رياضة الغطس التي يعشقها حتى النخاع.