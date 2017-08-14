«هل يصبح تشارلز وصي العرش الأخير»
تساؤل لبعض المراقبين مع دخول الملكة إليزابيث عامها الثاني والتسعين، وإعلان مصادر القصر أنها تعتزم منح ابنها الأكبر تشارلز صلاحيات الحكم على نحو كامل إذا بلغت الخامسة والتسعين وهي ملكة.
«تغريم هيفاء وهبي.. كذبة»
مصادر في غرفة صناعة السينما في مصر تنفي تغريم النجمة هيفاء وهبي 2.5 مليون جنيه مصري، كما يدعي المنتج محمد السبكي بعد اعتذار هيفاء عن القيام ببطولة فيلمه الجديد «ثانية واحدة».
وقالت الغرفة ان هذه افتراءات لا صحة لها ومجرد عملية ترويجية للفيلم، ومعروف ان السكبي استرجع عربون التعاقد لقاء مشاركة هيفاء في الفيلم، ولكنه كان يحاول من الادعاء أنه دفع لها كامل أتعابها.
«الفوز حليفي دائما»
ريتشارد سبنسر، زعيم القوميين البيض الذين يؤمنون بتفوقهم على أجناس البشر الأخرى، يتعهد بمواصلة التظاهر مع مؤيديه على الرغم من الصدامات الدموية مع متظاهرين آخرين مناوئين في مدينة تشارلوتفيل الأميركية.
«يبدو أنه غير محظوظ بالحب»
تعليق لأصدقاء نجم الغناء جستن بيبر بعدما واجه الصد من امرأة زعمت أنها رفضت صداقته بعدما شاهد صورتها على صفحة الإنستغرام في ناد للرياضة البدنية، وفكر بإقامة علاقة معها.
«الأهلي لا يتوقف أبدا على لاعب»
الإعلامي الرياضي إسلام الشاطر متحدثا عن صفقة انتقال نجم الأهلي حسام غالي الى صفوف نادي النصر السعودي، ومحاولة البعض التشكيك في انتماء غالي للقلعة الحمراء، مؤكدا ان عالم الاحتراف لا يعترف بهذا الكلام، ومن حق اى لاعب ان يختار ما هو مناسب له لتأمين مستقبله، خاصة ان غالي عمره الآن 36 عاما.
«يبدو أن عالمنا سيعاني الآن من جمعة سوداء ربما نشهد فيها جحيما حقيقيا لبعض الوقت»
٭ رسالة من القس بيل شيلادي بعث بها لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بعد ساعات قليلة من فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، وقارن فيها القس بيل هزيمتها بيوم الجمعة العظيمة، واصفا رئاسة ترامب بالجحيم.