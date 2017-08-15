تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، عدد من الصور لعروسين لبنانيين يتناولان الشاورما بدلاً من قالب الحلوى في حفل زفافهما .

حيث قاما العروسان نيفين عقيل وحسن مكي بحفل زفافهما الذي أقيم في أرنون، بتقطيع ” سيخ الشاورما ” ، لتتوالى مراسم الزفاف وقطعوا بعدها ” بروتوكولياً ” قالب الحلوى.

تقول نيفين في تعليق لها على إحدى الصور أنهما أرادا الخروج عن المألوف، والمحافظة على جو المرح ورسم البسمة على وجوه الحضور وأختارا الشاورما لأنها تٌحبها كثيراً .

لكن العروس والعريس لم يكتفيا بـ ” الشاورما ” للخروج عن المألوف، إذ دفعهما اهتمامهما بالسيارات إلى تزيين سيارة نيفين كعروس، وسيارة حسن كعريس، مستخدمين زينة بسيطة، غير مبالغ بها، عوضاً عن استئجار سيارة فاخرة كما هو سائد.